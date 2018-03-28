Обломки китайской космической станции могут упасть на Северном Кавказе 

Не сгоревшие в атмосфере обломки китайской космической станции «Тяньгун-1», которая сойдет с орбиты в течение недели, могут упасть на территории Европы. В России в зону вероятного падения обломков входят республики Северного Кавказа.
Согласно последним данным Европейского космического агентства, падение обломков станции ожидается в период с 31 марта по 2 апреля в обширной области между 43 градусами северной широты и 43 градусами южной широты.
На территории РФ в эту область попадают, в частности, южная половина Дагестана, часть Чечни, Северной Осетии и небольшая область Кабардино-Балкарии.
В то же время, как отмечают ученые, с наибольшей вероятностью обломки станции упадут в океан.
Космическая станция «Тяньгун-1» массой 8,5 тонны была выведена на орбиту в сентябре 2011 года. В результате Китай стал третьим государством в мире, запустившим собственную орбитальную станцию. К станции дважды пристыковывались пилотируемые космические аппараты. Весной 2016 года появилась информация о потере связи со станцией.