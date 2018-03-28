В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка

14 и 21 апреля в столице пройдут традиционные субботники. Жителей нашего округа приглашают на субботник в Воронцовский парк. Сотрудники парка и неравнодушные горожане будут убирать мусор, помогая стать парку чистым и красивым к наступлению теплого сезона.

Создавать хорошее настроение у участников субботника будет музыка: уборка территории будет проходить под мотивирующие хиты советских исполнителей лозунги. «А утолить голод поможет КП-130 — мобильная передвижная кухня усовершенствованного типа, состоящая из четырёх варочных котлов», — отмечают организаторы.

Напомним, с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В апреле будут приведены в порядок городские, внутридворовые территории, а также жилой фонд, дороги и транспортная инфраструктура.