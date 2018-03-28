Ещё
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка 

Управа района Коньково 1 час назад
14 и 21 апреля в столице пройдут традиционные субботники. Жителей нашего округа приглашают на субботник в Воронцовский парк. Сотрудники парка и неравнодушные горожане будут убирать мусор, помогая стать парку чистым и красивым к наступлению теплого сезона.
Создавать хорошее настроение у участников субботника будет музыка: уборка территории будет проходить под мотивирующие хиты советских исполнителей лозунги. «А утолить голод поможет КП-130 — мобильная передвижная кухня усовершенствованного типа, состоящая из четырёх варочных котлов», — отмечают организаторы.
Напомним, с 1 по 30 апреля в городе проводится общегородской месячник по благоустройству. В апреле будут приведены в порядок городские, внутридворовые территории, а также жилой фонд, дороги и транспортная инфраструктура.
Управа района Коньково: последние новости
На станции метро «Коньково» начался ремонт лестничных маршей Более 800 мероприятий пройдет в рамках III Московского культурного форума Плакаты с просьбой уступать места беременным женщинам появятся в поездах метро
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев обратился к жителям Кузбасса291
Умер Олег Анофриев60
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово138
Первая отставка произошла в Кемерово451
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1085
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:40
Тайный визит Ким Чен Ына в Пекин оказался явным
В мире Азия
01:10
«Буран» решили воскресить
Технологии Наука и техника
00:22
Два детских сада построят в ТиНАО
Новости Москвы
01:00
В Воронцовском парке пройдет весенняя уборка
Новости Москвы
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
02:45
Георгий Жженов сыграл шпиона после 17 лет лагерей
Шоу-бизнес
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение