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Электричку задержали в Солнечногорске из‑за забытых личных вещей
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Электричку задержали в Солнечногорске из‑за забытых личных вещей 

РИАМО 39 минут назад
Фото: РИАМО
Бесхозный предмет, обнаруженный в поезде № 6606 Москва — Конаково на железнодорожной станции «Подсолнечная» в подмосковном Солнечногорске, оказался забытой личной вещью, сообщает Telegram-канал Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Ранее в аккаунте сообщалось, что пригородный поезд № 6606 Москва — Конаково задерживается на станции «Подсолнечная» в связи с обнаружением бесхозного предмета.
«Пригородный поезд № 6606 Москва — Конаково продолжил движение. Бесхозный предмет оказался личной вещью, забытой пассажиром», — говорится в сообщении.
МТППК просит пассажиров быть внимательными и не забывать личные вещи в поездах.
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