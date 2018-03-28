Электричку задержали в Солнечногорске из‑за забытых личных вещей 

Бесхозный предмет, обнаруженный в поезде № 6606 Москва — Конаково на железнодорожной станции «Подсолнечная» в подмосковном Солнечногорске, оказался забытой личной вещью, сообщает Telegram-канал Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.
Ранее в аккаунте сообщалось, что пригородный поезд № 6606 Москва — Конаково задерживается на станции «Подсолнечная» в связи с обнаружением бесхозного предмета.
«Пригородный поезд № 6606 Москва — Конаково продолжил движение. Бесхозный предмет оказался личной вещью, забытой пассажиром», — говорится в сообщении.
МТППК просит пассажиров быть внимательными и не забывать личные вещи в поездах.