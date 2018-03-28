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Весна покажет свое обличье с выходных — синоптики
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Весна покажет свое обличье с выходных — синоптики 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
К понедельнику в Москве и области потеплеет до плюс 11 градусов, сообщил директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции — с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье", — цитирует метеоролога "Интерфакс".
По словам Вильфанда, четверг и пятница все же будут холодными. Ночью подморозит до -10… -12, днем воздух прогреется максимум до +1 градуса благодаря теплому солнцу.
Смена же погоды в выходные принесет облака и осадки. В субботу ночью будет минус 4 градуса, а днем +3… +5 градусов. В воскресенье, 1 апреля, будет еще теплее: днем ожидается +6 градусов. В понедельник же в дневные часы будет +6… +11 градусов, и даже ночью температура будет выше нулевой отметки: 0… +5 градусов.
При этом синоптик подчеркнул, что радоваться пока рано, так как погода в апреле очень изменчива, и еще не исключены похолодания.
Ранее синоптики зафиксировали самые теплые сутки в столице с начала весны. 26 марта температура воздуха приблизилась к апрельской.
Средняя суточная температура на главной метеостанции столицы на ВДНХ составила плюс 3,8 градуса. Этот показатель соответствует 10 апреля.
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