На майские праздники из Ростова назначат дополнительные поезда 

Во время майских праздников в стране будет работать более 150 дополнительных составов поездов дальнего следования. В частности, несколько запустят через Ростов-на-Дону в Адлер и Кисловодск.
Два из них будут отправляться непосредственно из донской столицы, а остальные — из Москвы. Помимо этого, в праздничные дни дополнительные поезда свяжут Адлер и Новороссийск с северной столицей, Владикавказом и Воркутой. Таким образом, жители Ростова смогут использовать эти поезда не только в южных направлениях.