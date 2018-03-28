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На майские праздники из Ростова назначат дополнительные поезда
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На майские праздники из Ростова назначат дополнительные поезда 

Деловое сообщество 43 минуты назад
Во время майских праздников в стране будет работать более 150 дополнительных составов поездов дальнего следования. В частности, несколько запустят через Ростов-на-Дону в Адлер и Кисловодск.
Два из них будут отправляться непосредственно из донской столицы, а остальные — из Москвы. Помимо этого, в праздничные дни дополнительные поезда свяжут Адлер и Новороссийск с северной столицей, Владикавказом и Воркутой. Таким образом, жители Ростова смогут использовать эти поезда не только в южных направлениях.
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