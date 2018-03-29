В Печатниках заменили указатель маршрутов

В Печатниках заменили указатель маршрутов у остановочного павильона «Ст. Угрешская», на нем была указана уже не соответствующая действительности информация о трамвае №20, который ранее был отменен. Неточность заметил житель района Печатники. Он обратился на портал «Наш город» и попросил скорректировать список общественного транспорта.

Работы прошли в оперативное время.

Максима Ликсутова. После выполнения заявки активист получил ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

«Проведены работы по размещению актуального информационного указателя маршрутов остановочного пункта «Ст. Угрешская (к/ст, выс., пос.)» на опоре контактной сети», — сообщил Ликсутов в ответе на портале.