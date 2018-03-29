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В Печатниках заменили указатель маршрутов
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В Печатниках заменили указатель маршрутов 

Управа района Печатники города Москвы 35 минут назад
Фото: Новые печатники
В Печатниках заменили указатель маршрутов у остановочного павильона «Ст. Угрешская», на нем была указана уже не соответствующая действительности информация о трамвае №20, который ранее был отменен. Неточность заметил житель района Печатники. Он обратился на портал «Наш город» и попросил скорректировать список общественного транспорта.
Работы прошли в оперативное время.
После выполнения заявки активист получил ответ за подписью руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максима Ликсутова.
«Проведены работы по размещению актуального информационного указателя маршрутов остановочного пункта «Ст. Угрешская (к/ст, выс., пос.)» на опоре контактной сети», — сообщил Ликсутов в ответе на портале.
Портал «Наш город» был создан в 2011 году по инициативе мэра Москвы Сергея Собянина. Сейчас оставить свое сообщение можно более чем в 25 разделах. (то)
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