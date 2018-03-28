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Фестиваль наследия впервые пройдет в Москве в апреле и мае 2018 года
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Фестиваль наследия впервые пройдет в Москве в апреле и мае 2018 года 

РИАМО 45 минут назад
Фото: РИАМО
В столице с 18 апреля до конца мая впервые проведут фестиваль наследия, сообщил журналистам в среду руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.
«Начнем в День охраны памятников, 18 апреля. Фестиваль пройдет до конца мая. Как всегда откроются закрытые объекты Москвы. Также мы надеемся, что в Москве будет хорошая погода, планируем пешеходные, велосипедные экскурсии, мастер-классы и лекции, квесты», — сказал Емельянов.
Он добавил, что одна из экскурсий запланирована в знаменитый Дом Наркомфина. Также руководитель столичного департамента лично проведет одну из экскурсий по Пятницкой улице.
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