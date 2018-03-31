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На востоке Москвы в трамвае произошло задымление
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На востоке Москвы в трамвае произошло задымление 

РИА Новости 54 минуты назад
МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Задымление произошло в трамвае на востоке Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгортранс».
"Сегодня около 16.00 у остановки «Охотничья застава» на улице Олений Вал произошло задымление в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута №25. Водитель самостоятельно ликвидировал задымление. В общественном транспорте никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.
В Мосгортрансе отметили, что вагон технических повреждений не получил, сейчас его направили в депо, где специалисты установят причины случившегося.
Трамвайное движение на этом участке было оперативно восстановлено.
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