На востоке Москвы в трамвае произошло задымление

МОСКВА , 31 мар — РИА Новости . Задымление произошло в трамвае на востоке Москвы, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Мосгортранс».

"Сегодня около 16.00 у остановки «Охотничья застава» на улице Олений Вал произошло задымление в районе первой тележки трамвайного вагона маршрута №25. Водитель самостоятельно ликвидировал задымление. В общественном транспорте никто не пострадал", — сказал собеседник агентства.

В Мосгортрансе отметили, что вагон технических повреждений не получил, сейчас его направили в депо, где специалисты установят причины случившегося.

Трамвайное движение на этом участке было оперативно восстановлено.