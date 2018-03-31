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На востоке Москвы трамвай загорелся около остановки
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На востоке Москвы трамвай загорелся около остановки 

Авторадио 48 минут назад
Фото: MosDay.ru
Неподалеку от остановки «Охотничья застава» на востоке Москвы загорелся трамвай. Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на улице Охотничья. Информации о пострадавших нет. Причины возгорания предстоит установить.
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