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Количество пассажиров трамваев «Витязь-М» посчитали в Москве
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Количество пассажиров трамваев «Витязь-М» посчитали в Москве 

Управа Таганского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Таганского района города Москвы
Количество пассажиров трамваев «Витязь-М» на маршрутах №24 и №35 посчитали в столице. Об этом стало известно 28 марта.
Число пассажиров на этих маршрутах достигает отметки в 50 тысяч в будние дни. Растет и количество транспортных средств.
— С начала года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Отметим, что в Таганском районе маршрут №24 идет через 3-ий Сыромятнический переулок, а трамвай №35 — через Абельмановскую и Большую Калитниковскую улицу, 3-му Крутицкому переулку, Новоспасскому мосту и Саринскому проезду.
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