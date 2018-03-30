Количество пассажиров трамваев «Витязь-М» посчитали в Москве

Количество пассажиров трамваев «Витязь-М» на маршрутах №24 и №35 посчитали в столице. Об этом стало известно 28 марта.

Число пассажиров на этих маршрутах достигает отметки в 50 тысяч в будние дни. Растет и количество транспортных средств.

— С начала года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

Отметим, что в Таганском районе маршрут №24 идет через 3-ий Сыромятнический переулок, а трамвай №35 — через Абельмановскую и Большую Калитниковскую улицу, 3-му Крутицкому переулку, Новоспасскому мосту и Саринскому проезду.