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В Калуге потеплеет к концу недели
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В Калуге потеплеет к концу недели 

Калуга 24 46 минут назад
Фото: Калуга 24
Морозы из Калужской области уйдут к концу этой недели. По данным Гидрометцентра России, в субботу, 31 марта, потеплеет до +4, в воскресенье ожидается уже +8 градусов. В понедельник, 2 апреля, через ноль температура перейдет и ночью. Днем же ожидается 10 градусов тепла. При этом вероятность осадков в конце этой-начале следующей недели остается высокой. В субботу, 31 марта, возможен небольшой снегопад. В четверг и пятницу температура в Калужской области будет значительно ниже климатической нормы. Днем ожидается от -1 до +1 градуса, ночная температура воздуха составит -13…-12 градусов по Цельсию.
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