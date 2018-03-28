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На «Площади революции» отреставрируют скульптуры
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры 

ТАСС 1 час назад
Скульптурный ансамбль на станции московского метро "Площадь революции", в том числе бронзовый "нос овчарки", который горожане и гости столицы трут на удачу, будет отреставрирован. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.
"Скульптуры планируем отреставрировать. С Московским метрополитеном обсудим, как провести эти работы", — сказал он. По словам Емельянова, скульптуры возводились "в условиях мастерской", и, чтобы проводить реставрационные работы на станции метрополитена, необходимо получить соответствующее разрешение руководства подземки.
Станция открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка — "Ворошиловский стрелок" с винтовкой, хлебороб-механизатор, пионеры-авиамоделисты.
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