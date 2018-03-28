На «Площади революции» отреставрируют скульптуры

На станции московского метро «Площадь революции» отреставрируют скульптуры

Скульптурный ансамбль на станции московского метро "Площадь революции", в том числе бронзовый "нос овчарки", который горожане и гости столицы трут на удачу, будет отреставрирован. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов

"Скульптуры планируем отреставрировать. С Московским метрополитеном обсудим, как провести эти работы", — сказал он. По словам Емельянова, скульптуры возводились "в условиях мастерской", и, чтобы проводить реставрационные работы на станции метрополитена, необходимо получить соответствующее разрешение руководства подземки.

Станция открылась для пассажиров в 1938 году. В вестибюле установлено около 80 бронзовых фигур, в том числе овчарка, революционный рабочий, девушка — "Ворошиловский стрелок" с винтовкой, хлебороб-механизатор, пионеры-авиамоделисты.