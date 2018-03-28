Власти Москвы планируют отреставрировать скульптуры на станции метро «Площадь революции»

Емельянов исключил возможность замены оригиналов копиями. «Одни градозащитники предлагают заменить, а другие скажут: „Кто утащил подлинные скульптуры?“».

«Мы посмотрим с коллегами из метрополитена. Если заниматься станцией, то заниматься комплексно», — сказал Емельянов.

Rambler News Service: последние новости

«Синема парк» и «Формула кино» проведут проверку безопасности после трагедии в Кемерово

Собянин анонсировал проведение в Москве акции в память о жертвах пожара в Кемерове

Мэй направила Путину письмо с соболезнованиями в связи с трагедией в Кемерове