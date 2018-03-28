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Власти Москвы планируют отреставрировать скульптуры на станции метро «Площадь революции»
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Власти Москвы планируют отреставрировать скульптуры на станции метро «Площадь революции» 

Rambler News Service 1 час назад
Правительство Москвы рассмотрит возможность реставрации скульптур Матвея Манизера на станции метро «Площадь революции», элементы которых, в том числе статуи бронзовой пограничной собаки, начинают терять форму из-за того, что пассажиры натирают их «на счастье». Об этом сообщил журналистам глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.
«Мы посмотрим с коллегами из метрополитена. Если заниматься станцией, то заниматься комплексно», — сказал Емельянов.
В феврале 2014 года «Архнадзор» обращался к руководству метрополитена и департамента культурного наследия Москвы с просьбой принять меры к обеспечению сохранности состоящих на госохране произведений монументального искусства. «На деле стоит начать с установки табличек, взывающих к сознательности москвичей и гостей столицы, дабы безобидная молодежная привычка не обратилась массовым психозом и вредительством. Если не поможет, придется ставить вопрос об изъятии памятников в музейное хранение и замены их копиями из более дешевого и долговечного материала, а также обустройстве специальных вольеров для возложения даров и возжигания свечей, ибо лиха беда начало», — отмечали градозащитники.
Емельянов исключил возможность замены оригиналов копиями. «Одни градозащитники предлагают заменить, а другие скажут: „Кто утащил подлинные скульптуры?“».
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