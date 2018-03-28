Скульптуру «счастливой» собаки на станции метро «Площадь революции» могут отреставрировать

Власти Москвы рассматривают возможность реставрации скульптур на станции метро «Площадь революции» в рамках комплексных работ. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

«Скульптуры на станции «Площадь революции» являются объектами культурного наследия, их возможную реставрацию необходимо обсудить с московским метрополитеном, мы обсудим этот вопрос», — сказал А. Емельянов,

Он также добавил, что в случае проведения работ скульптуры могут быть отреставрированы на месте.

В нишах каждой из арок, образуемых пилонами станционного зала, установлены 76 бронзовых фигур. Изначально скульптур было 80, но в 1947 г. в связи с открытием восточного наземного вестибюля четыре были сняты. Всего на станции 20 различных образов. Среди популярных скульптур, украшающих арки станции метро «Площадь революции», рабочий с винтовкой (трут колено, а также гранату), революционный солдат с винтовкой (трут приклад винтовки), крестьянин в лаптях (трут лапоть), а также скульптура пограничник с собакой (собаке трут нос, лапы).