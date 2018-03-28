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Дорожные знаки «Остановка запрещена» установили на улице Академика Опарина
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Дорожные знаки «Остановка запрещена» установили на улице Академика Опарина 

Управа района Коньково 2 часа назад
Фото: Управа района Коньково
На улице Академика Опарина напротив владения 4 установили новые дорожные знаки, запрещающие остановку транспорта.
Во исполнение решения Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре Юго-Западного административного округа города Москвы на улице Академика Опарина, напротив владения 4, установлены знаки 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».
Напомним, аналогичные знаки 3.27 «Остановка запрещена» были установлены ранее на проезде в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» по адресу Профсоюзная улица, дом 108.
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