Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать настоящую весну 

Метеоролог также не исключил возможность похолоданий в апреле.
В среду, 28 марта, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется плюсовая температура.
— Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции — с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье, — отметил Роман Вильфанд.
В четверг и пятницу сохранится морозная погода ночью и до нуля-плюс одного градуса в дневное время.
По словам метеоролога, погода переменится к субботе, когда столбики термометров покажут плюс 3-5 градусов. В воскресенье, 1 апреля, днем ожидается до 6 градусов тепла.
Уже 2 апреля температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, а ночью не опустится ниже нулевой отметки.
— Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра — это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега. Да, будут возвращаться отрицательные температуры ночью, — отметил Роман Вильфанд.
По его словам, пока москвичи могут не ждать постоянные 10 градусов тепла днем, передает «Интерфакс».
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