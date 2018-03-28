Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать настоящую весну

Метеоролог также не исключил возможность похолоданий в апреле.

В среду, 28 марта, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется плюсовая температура.

— Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции — с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье, — отметил Роман Вильфанд.

В четверг и пятницу сохранится морозная погода ночью и до нуля-плюс одного градуса в дневное время.

По словам метеоролога, погода переменится к субботе, когда столбики термометров покажут плюс 3-5 градусов. В воскресенье, 1 апреля, днем ожидается до 6 градусов тепла.

Уже 2 апреля температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, а ночью не опустится ниже нулевой отметки.

— Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра — это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега. Да, будут возвращаться отрицательные температуры ночью, — отметил Роман Вильфанд.

По его словам, пока москвичи могут не ждать постоянные 10 градусов тепла днем, передает «Интерфакс»

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