Ещё
Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать настоящую весну
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Роман Вильфанд рассказал, когда москвичам ждать настоящую весну 

Вечерняя Москва 4 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Метеоролог также не исключил возможность похолоданий в апреле.
В среду, 28 марта, директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, когда в столичный регион вернется плюсовая температура.
— Несмотря на разгар зимы в мартовском исполнении, есть приятная информация. По расчетам, которые мы только что провели, в выходные ожидается смена циркуляции — с запада к нам приблизится зона низкого давления, что приведет к повышению температуры. Весна покажет свое обличье, — отметил Роман Вильфанд.
В четверг и пятницу сохранится морозная погода ночью и до нуля-плюс одного градуса в дневное время.
По словам метеоролога, погода переменится к субботе, когда столбики термометров покажут плюс 3-5 градусов. В воскресенье, 1 апреля, днем ожидается до 6 градусов тепла.
Уже 2 апреля температура воздуха прогреется до плюс 11 градусов, а ночью не опустится ниже нулевой отметки.
— Конечно же, это не окончательный приход весны: высота снега 44 сантиметра — это более чем два раза превышает обычную нормальную высоту снега. Да, будут возвращаться отрицательные температуры ночью, — отметил Роман Вильфанд.
По его словам, пока москвичи могут не ждать постоянные 10 градусов тепла днем, передает «Интерфакс».
МЕЖДУ ТЕМ  Фонтаны начали готовить к летнему сезону
Весенний снегопад заставил взяться за лопаты
Городские службы работают в усиленном режиме из-за непогоды
Вечерняя Москва: последние новости
Началась проверка всех городских торговых центров Городскую площадь с фонтанами установят на западе Москвы Беда объединила людей
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина469
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии104
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai88
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение