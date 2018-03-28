Дорожные знаки «Остановка запрещена» появились на улице Академика Опарина

Во исполнение решения Комиссии по безопасности дорожного движения при префектуре ЮЗАО на улице Академика Опарина были установлены новые дорожные знаки.

Так, на улице Академика Опарина, напротив владения 4, было введено ограничение на остановку транспорта. На вышеуказанном участке установили соответствующие дорожные знаки: 3.27 «Остановка запрещена» со знаками дополнительной информации 8.24 «Работает эвакуатор».

Отметим, дорожные знаки 3.27, запрещающие остановку транспорта, появились ранее на проезде в «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» по адресу Профсоюзная улица, дом 108.