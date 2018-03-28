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Снег в Москве начнет активно таять 2 апреля — синоптик
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Снег в Москве начнет активно таять 2 апреля — синоптик 

Авторадио 2 часа назад
Фото: Новые Округа
Снег в Москве начнет активно таять со второго апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, начиная с этого дня ночная температура будет положительной. При этом прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 12 градусов, морозной в столичном регионе будет и предстоящая ночь. Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля — начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля.
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