Снег в Москве начнет активно таять со второго апреля, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, начиная с этого дня ночная температура будет положительной. При этом прошедшей ночью температура в Москве опускалась до минус 12 градусов, морозной в столичном регионе будет и предстоящая ночь. Ранее специалист «Фобоса» Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что климатическая весна придет в российскую столицу 3 апреля — начнется мощное потепление, а снег растает к 17 апреля.