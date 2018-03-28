Поезд Москва-Конаково задерживается на ж/д станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета

Пригородный поезд, следующий из Москвы Конаково , задерживается на станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщается в официальном канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в Telegram.

«Пригородный поезд №6606 Москва-Конаково задерживается на станции «Подсолнечная» в связи с обнаружением бесхозного предмета», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ожидается прибытие полиции. «Просим отнестись с пониманием — мы заботимся о вашей безопасности», — отмечается в сообщении.