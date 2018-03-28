Ещё
Поезд Москва-Конаково задерживается на ж/д станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Поезд Москва-Конаково задерживается на ж/д станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пригородный поезд, следующий из Москвы в Конаково, задерживается на станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета. Об этом сообщается в официальном канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в Telegram.
«Пригородный поезд №6606 Москва-Конаково задерживается на станции «Подсолнечная» в связи с обнаружением бесхозного предмета», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ожидается прибытие полиции. «Просим отнестись с пониманием — мы заботимся о вашей безопасности», — отмечается в сообщении.
Агентство «Москва»: последние новости
Городская площадь с фонтанами и бульварами появится в Багратионовском проезде через два года П.Бирюков: Комплекс городского хозяйства Москвы готов к весеннему паводку Москвичи почтят память погибших в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» на Манежной площади
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо окончательное число погибших в Кемерово397
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово130
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1110
Первая отставка произошла в Кемерово68
Изгнать дипломатов США из России
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Политика
00:29
Савченко опубликовала «предвыборный» ролик
В мире Конфликты
00:50
Самолёты зацепились хвостами в аэропорту
Происшествия
00:15
Первая отставка произошла в Кемерово
Политика
02:27
МЧС рассказало о правилах поведения при пожаре в ТЦ
Происшествия
00:29
Савченко разделась перед камерой
Политика
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
00:24
Дибров откровенно о жене и друзьях-одиночках
Шоу-бизнес
00:24
Беговой сезон стартует 1 апреля
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение