Обнаруженный в электричке Москва-Конаково бесхозный предмет оказался забытой пассажиром вещью

Пригородный поезд Москва-Конаково продолжил движение, обнаруженный там бесхозный предмет оказался забытой пассажиром вещью. Об этом сообщается в официальном канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в Telegram.

«Пригородный поезд №6606 Москва-Конаково продолжил движение. Бесхозный предмет оказался личной вещью, забытой пассажиром. Пожалуйста, будьте внимательны — не забывайте свои вещи в поездах», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что поезд Москва-Конаково задерживается на ж/д станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета.