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Обнаруженный в электричке Москва-Конаково бесхозный предмет оказался забытой пассажиром вещью
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Обнаруженный в электричке Москва-Конаково бесхозный предмет оказался забытой пассажиром вещью 

Агентство «Москва» 1 час назад
Пригородный поезд Москва-Конаково продолжил движение, обнаруженный там бесхозный предмет оказался забытой пассажиром вещью. Об этом сообщается в официальном канале Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК) в Telegram.
«Пригородный поезд №6606 Москва-Конаково продолжил движение. Бесхозный предмет оказался личной вещью, забытой пассажиром. Пожалуйста, будьте внимательны — не забывайте свои вещи в поездах», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что поезд Москва-Конаково задерживается на ж/д станции «Подсолнечная» из-за обнаружения бесхозного предмета.
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