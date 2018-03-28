На сайте «Гортранса» можно отследить местоположение общественного транспорт

В мобильной версии сайте МКУ «Гортранс» теперь можно посмотреть, где находятся трамваи, троллейбусы и автобусы.

Теперь пассажиры могут не только узнать расписание общественного транспорта, но и увидеть его местоположение на карте города. В разделе «Карта» видно, где находится тот иной маршрут. Информация о местоположении обновляется с интервалом в 30 секунд. В мобильной версии сайта также можно узнать плановое расписание движения и ближайшее время прибытия автобуса, трамвая или троллейбуса на остановку.