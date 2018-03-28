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В конкурсе юных экскурсоводов школьники представили 35 различных маршрутов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В конкурсе юных экскурсоводов школьники представили 35 различных маршрутов 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
25 марта во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве».
Учащиеся различных образовательных учреждений представили на конкурс разработанные ими экскурсионные маршруты по трем номинациям: экскурсия по городу, экскурсия по краеведческому музею и электронный путеводитель по Москве.
На конкурс было представлено 35 экскурсионных маршрутов: экскурсии по району, объектам ЮНЭСКО в Москве, ООПТ. Особое внимание экспертов привлекли экскурсии-квесты.
Победители конкурса примут участие в Городском конкурсе экскурсий.
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