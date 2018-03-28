В конкурсе юных экскурсоводов школьники представили 35 различных маршрутов 

25 марта во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве».
Учащиеся различных образовательных учреждений представили на конкурс разработанные ими экскурсионные маршруты по трем номинациям: экскурсия по городу, экскурсия по краеведческому музею и электронный путеводитель по Москве.
На конкурс было представлено 35 экскурсионных маршрутов: экскурсии по району, объектам ЮНЭСКО в Москве, ООПТ. Особое внимание экспертов привлекли экскурсии-квесты.
Победители конкурса примут участие в Городском конкурсе экскурсий.