В конкурсе юных экскурсоводов школьники представили 35 различных маршрутов

25 марта во дворце творчества детей и молодежи «Севастополец» прошел межрайонный этап городского конкурса юных экскурсоводов «Путешествие по Москве ».

Учащиеся различных образовательных учреждений представили на конкурс разработанные ими экскурсионные маршруты по трем номинациям: экскурсия по городу, экскурсия по краеведческому музею и электронный путеводитель по Москве.

На конкурс было представлено 35 экскурсионных маршрутов: экскурсии по району, объектам ЮНЭСКО в Москве, ООПТ. Особое внимание экспертов привлекли экскурсии-квесты.

Победители конкурса примут участие в Городском конкурсе экскурсий.