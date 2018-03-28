Участок Полевой перекроют на полтора месяца

Улицу Полевую вскоре вновь частично закроют для движения транспорта. На участке от Ямской до Пролетарской начнутся строительно-монтажные работы по устройству самотечного канализационного коллектора. — Движение транспорта на данном участке будет прекращено с 9 апреля по 28 мая, — рассказали в городском департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта. Автомобилистам предлагают объезжать перекрытый участок Полевой по улицам Ямской, Затюменской и Пролетарской. Масштабные работы по строительству нового канализационного коллектора по улице Полевой начались весной прошлого года. Проект реализуется в рамках инвестиционной программы.