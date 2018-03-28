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Мультимодальный маршрут от станции «Чкаловская» до мкр-на Лукино-Варино отменят 4 мая
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Мультимодальный маршрут от станции «Чкаловская» до мкр-на Лукино-Варино отменят 4 мая 

Агентство «Москва» 1 час назад
Мультимодальный маршрут от станции «Чкаловская» до мкр-на Лукино-Варино будет отменен с 4 мая, сообщили в пресс-службе ОАО «Центральная ППК».
«С 4 мая 2018 г. ОАО «Центральная ППК» отменит мультимодальный маршрут «Станция „Чкаловская“ — мкр-н Лукино-Варино», — говорится в сообщении.
Уточняется, что жители микрорайона Лукино-Варино смогут добраться до станции, воспользовавшись другими видами наземного транспорта. В то же время никаких изменений в графике мультимодальных маршрутов от станции «Домодедово» до мкр-н Новое Домодедово», от станции «Домодедово» до ул. Лунная (мкр-н «Дружба») и станции Пушкино до мкр-на Новое Пушкино не запланировано.
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