В Калининграде появится еще одна платформа для пригородных поездов

На улице Брусничной в Калининграде начали обустраивать платформу для пригородных поездов, сообщает пресс-служба КЖД.

Платформа будет длиной в 30 метров. На нее смогут выходить пассажиры двух вагонов. В дальнейшем здесь также будет обустроен пешеходный переход через железнодорожный путь.

Планируется, что после окончания работ (ориентировочно — в мае) здесь будут останавливаться поезда, следующие до Балтийска . В пути от о.п. «Брусничная» до Северного вокзала пригородный поезд проведет 12 минут.

Как сообщили в КЖД, еще одна дополнительная пассажирская платформа появится на станции Гурьевск-Новый.