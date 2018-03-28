В Калининграде появится еще одна платформа для пригородных поездов 

На улице Брусничной в Калининграде начали обустраивать платформу для пригородных поездов, сообщает пресс-служба КЖД.
Платформа будет длиной в 30 метров. На нее смогут выходить пассажиры двух вагонов. В дальнейшем здесь также будет обустроен пешеходный переход через железнодорожный путь.
Планируется, что после окончания работ (ориентировочно — в мае) здесь будут останавливаться поезда, следующие до Балтийска. В пути от о.п. «Брусничная» до Северного вокзала пригородный поезд проведет 12 минут.
Как сообщили в КЖД, еще одна дополнительная пассажирская платформа появится на станции Гурьевск-Новый.