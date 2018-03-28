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В Москве началось строительство дороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево»
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В Москве началось строительство дороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве начали строить автомобильную дорогу МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево», которая обеспечит удобную транспортную связь в Новомосковском административном округе, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.
«Началось строительство многоуровневых транспортных развязок на участке от МКАД до поселка Коммунарка по проекту строительства автомобильной дороги МКАД — поселок Коммунарка — аэропорт «Остафьево» с необходимой для их функционирования улично-дорожной сетью», — сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
В общей сложности предстоит построить более 50 километров дорог и десять искусственных сооружений, добавил он.
В настоящее время ведется подготовка территории, строительство водостока и подготовительные работы по устройству буронабивных свай опор эстакады.
Проектом предусмотрено строительство 54,5 километра дорог, в том числе 8,24 километра основного хода магистрали, 6,8 километра боковых проездов, 4,7 километра въездов, выездов, и съездов, 3,5 километра дорог для связи разобщенных территорий.
Автомобильная дорога обеспечит более удобные транспортные связи между поселениями Сосенское, Воскресенское, Десеновское и Рязановское в Новомосковском административном округе города Москвы, а также выезд к аэропорту «Остафьево».
«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задач: внутриквартальные дороги новой Москвы реконструировать, приспособить для движения общественного транспорта, чтобы они могли эффективно дублировать основные магистрали и обеспечивать проезд к жилой застройке и местам приложения труда», — заключил Бочкарев.
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