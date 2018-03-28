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Два маршрута трамваев «Витязь-М» по будням перевозят более 50 тысяч пассажиров
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Два маршрута трамваев «Витязь-М» по будням перевозят более 50 тысяч пассажиров 

Вечерняя Москва 49 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.
Трамваи нового поколения «Витязь-М» Октябрьского трамвайного депо в будние дни перевозят более 50 тысяч пассажиров.
— Трамваи «Витязь-М» курсируют на двух маршрутах Октябрьского депо — № 24 и № 35. По будням ими пользуются более 50 тысяч пассажиров, — пояснил Максим Ликсутов.
Трамваи нового поколения оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Пассажиры могут пользоваться USB-разъемами для зарядки мобильных устройств в салонах «Витязь-М». Новые трамваи адаптированы для пользования маломобильными гражданами.
Составы нового поколения также работают в бестурникетном режиме. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью валидаторов.
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