Два маршрута трамваев «Витязь-М» по будням перевозят более 50 тысяч пассажиров

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Трамваи нового поколения «Витязь-М» Октябрьского трамвайного депо в будние дни перевозят более 50 тысяч пассажиров.

— Трамваи «Витязь-М» курсируют на двух маршрутах Октябрьского депо — № 24 и № 35. По будням ими пользуются более 50 тысяч пассажиров, — пояснил Максим Ликсутов

Трамваи нового поколения оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией и камерами видеонаблюдения. Пассажиры могут пользоваться USB-разъемами для зарядки мобильных устройств в салонах «Витязь-М». Новые трамваи адаптированы для пользования маломобильными гражданами.

Составы нового поколения также работают в бестурникетном режиме. Пассажиры могут оплачивать проезд с помощью валидаторов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Активные граждане» оценили преимущества бестурникетной системы проезда

Максим Ликсутов о состоянии транспортной инфраструктуры Москвы

ПО ТЕМЕ

Трамваи «Витязь-М» дарят пассажирам комфорт

Трамваи «Витязь-М» вышли на московский маршрут №24