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Более 50 тыс. пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» на маршрутах №24 и №35 в будние дни
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Более 50 тыс. пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» на маршрутах №24 и №35 в будние дни 

Агентство «Москва» 47 минут назад
Более 50 тыс. пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» Октябрьского трамвайного депо в будние дни, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы.
«С начала года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М». Трамваи «Витязь-М» курсируют на двух маршрутах Октябрьского депо — №24 и №35. По будням ими пользуются более 50 тыс. пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.
Уточняется, что трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели, места для инвалидных колясок. Все трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены у всех дверей.
«Мы планируем, что к концу года трамваи нового поколения будут курсировать на всех десяти маршрутах, которые обслуживает Октябрьское депо», — заключил М. Ликсутов.
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