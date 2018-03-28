Более 50 тыс. пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» на маршрутах №24 и №35 в будние дни

Более 50 тыс. пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» Октябрьского трамвайного депо в будние дни, сообщили в информационном центре транспортного комплекса Москвы

«С начала года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М». Трамваи «Витязь-М» курсируют на двух маршрутах Октябрьского депо — №24 и №35. По будням ими пользуются более 50 тыс. пассажиров», — приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова

Уточняется, что трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели, места для инвалидных колясок. Все трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены у всех дверей.

«Мы планируем, что к концу года трамваи нового поколения будут курсировать на всех десяти маршрутах, которые обслуживает Октябрьское депо», — заключил М. Ликсутов.