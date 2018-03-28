В апреле в центральной части Ростова ограничат движение на восьми улицах

В Ростове с 18 апреля до 15 мая будет действовать ограничение движения по переулку Семашко от Текучева до Мечникова и на ряде других улиц. Это связано с дорожными работами и установке газопровода.

— Также с 18 апреля по 15 мая движение будет ограничено по улице Возрождения, улице Зенитчиков от Гвардейского до Белинского, по Самойловской от Белинского до Локомотивной, по Локомотивной от Самойловской до Мечникова, по Смотровой от Мечникова до Возрождения, — сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения. — А с 18 апреля по 1 октября — по Нансена от Шеболдаева до площади Страны Советов. На этих улицах будут делать ремонт.

С 17 до 30 апреля из-за установки газопровода проезд будет ограничен по улице Каширской, в районе дома № 10.