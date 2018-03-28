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В апреле в центральной части Ростова ограничат движение на восьми улицах
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В апреле в центральной части Ростова ограничат движение на восьми улицах 

161.ru 1 час назад
Фото: 161.ru
В Ростове с 18 апреля до 15 мая будет действовать ограничение движения по переулку Семашко от Текучева до Мечникова и на ряде других улиц. Это связано с дорожными работами и установке газопровода.
— Также с 18 апреля по 15 мая движение будет ограничено по улице Возрождения, улице Зенитчиков от Гвардейского до Белинского, по Самойловской от Белинского до Локомотивной, по Локомотивной от Самойловской до Мечникова, по Смотровой от Мечникова до Возрождения, — сообщили в департаменте автодорог и организации дорожного движения. — А с 18 апреля по 1 октября — по Нансена от Шеболдаева до площади Страны Советов. На этих улицах будут делать ремонт.
С 17 до 30 апреля из-за установки газопровода проезд будет ограничен по улице Каширской, в районе дома № 10.
Кроме того, на восемь месяцев в донской столице закроют часть тротуара на площади Карла Маркса. А с 17 до 30 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского от Доватора до Еременко и по улице Еременко от Малиновского до Мадояна.
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