Трамваи «Витязь‑М» на маршрутах № 24 и № 35 перевозят в будни более 50 тыс. москвичей

Свыше 50 тысяч пассажиров перевозят трамваи «Витязь-М» Октябрьского трамвайного депо в будние дни, сообщил в среду РИАМО заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов

«Трамваи «Витязь-М» курсируют на двух маршрутах Октябрьского депо — № 24 и № 35. По будням ими пользуются более 50 тысяч пассажиров», — рассказал Ликсутов.

По его словам, с начала года в Октябрьское трамвайное депо поступили 33 трамвая нового поколения «Витязь-М».

«Мы планируем, что к концу года трамваи нового поколения будут курсировать на всех десяти маршрутах, которые обслуживает Октябрьское депо», — добавил Ликсутов.

Трамваи оборудованы системой климат-контроля, спутниковой навигацией, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Они также адаптированы для маломобильных пассажиров: низкий пол, кнопки для вызова водителя, откидные аппарели, места для инвалидных колясок.

Все трамваи нового поколения работают в бестурникетном режиме. Оплатить проезд можно, приложив билет к одному из валидаторов, которые расположены у всех дверей.