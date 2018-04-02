Жителей Московского региона предупредили о гололедице в ночь на 4 апреля

В ночь на 4 апреля в Москве Подмосковье ожидается небольшой мороз до минус 5 градусов и гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».

На этой неделе в Московском регионе ожидается потепление. Ночью на 3 апреля температура в столице составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области местами будет до минус 1, днем ожидается плюс 3-8 градусов. Средняя суточная температура будет выше нормы на пару градусов.

«В ночь на среду за счет прояснений подморозит до 0 — минус 5 градусов, на дорогах местами гололедица. Днем местами соберется небольшой дождь, но солнце прогреет воздух в Москве до плюс 7-9 градусов, по области — до плюс 10 градусов», — говорится в сообщении.

Пятого апреля атмосферное давление повысится, температура ночью будет понижаться до минус 1 градуса, днем будет до плюс 11-13 градусов.

«Завершится рабочая неделя комфортной погодой с переменной облачностью без существенных осадков. Температура ночью от 0 до 5 градусов, днем 10-15 тепла. Это выше нормы на 4-5 градусов», — добавляется в сообщении.

Теплая погода будет способствовать быстрому таянию снега в Московском регионе, но на окончательный сход снега можно рассчитывать лишь на следующей неделе.