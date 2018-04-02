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Жителей Московского региона предупредили о гололедице в ночь на 4 апреля
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Жителей Московского региона предупредили о гололедице в ночь на 4 апреля 

РИАМО 41 минуту назад
Фото: РИАМО
В ночь на 4 апреля в Москве и Подмосковье ожидается небольшой мороз до минус 5 градусов и гололедица, сообщается на сайте «Метеоновости».
На этой неделе в Московском регионе ожидается потепление. Ночью на 3 апреля температура в столице составит от плюс 2 до плюс 4 градусов, по области местами будет до минус 1, днем ожидается плюс 3-8 градусов. Средняя суточная температура будет выше нормы на пару градусов.
«В ночь на среду за счет прояснений подморозит до 0 — минус 5 градусов, на дорогах местами гололедица. Днем местами соберется небольшой дождь, но солнце прогреет воздух в Москве до плюс 7-9 градусов, по области — до плюс 10 градусов», — говорится в сообщении.
Пятого апреля атмосферное давление повысится, температура ночью будет понижаться до минус 1 градуса, днем будет до плюс 11-13 градусов.
«Завершится рабочая неделя комфортной погодой с переменной облачностью без существенных осадков. Температура ночью от 0 до 5 градусов, днем 10-15 тепла. Это выше нормы на 4-5 градусов», — добавляется в сообщении.
Теплая погода будет способствовать быстрому таянию снега в Московском регионе, но на окончательный сход снега можно рассчитывать лишь на следующей неделе.
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