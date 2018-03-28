Солнечная погода без осадков ожидается в Московском регионе в среду 

Солнечная и сухая погода ожидается в Москве и Подмосковье в среду, температура воздуха днем поднимется до плюс 2 градусов, вечером местами может пройти снег, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Большую часть дня синоптическая ситуация в Московском регионе будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием относительно солнечной и сухой погоды. Только вечером, в связи с влиянием высотной ложбины циклона, облачность ненадолго уплотнится и кое-где возможны высыпания незначительного снега», — говорится в сообщении.
Днем в Москве и Подмосковье переменная облачность, вечером местами возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице — от 0 до плюс 2 градусов, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов. Ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — 42%. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 748 миллиметров ртутного столба.
«Большую часть среды синоптическая ситуация в Центральной России будет определяться областью повышенного атмосферного давления с преобладанием малооблачной, сухой, но не по сезону холодной погоды при температурном фоне на 5-6 градусов ниже климатической нормы», — уточняется в материале.
Также на сайте сообщается, что за минувшие сутки на базовой московской метеостанции на ВДНХ выпало 2 миллиметра осадков. Минимальная ночная температура воздуха в столице была минус 11,6 градуса, разброс температур по всему Московскому региону составил от минус 6,2 градуса (Балчуг) до минус 17,6 градуса (Клин).