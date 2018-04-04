Сильные порывы ветра до 18 м/с ожидаются в Московском регионе 7 апреля

Подмосковье и Москве 7 апреля будет ветрено, порывы будут достигать 18 метров в секунду, а температура ночью опустится до минус 2 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Пятого и 6 апреля в Московском регионе будет без осадков, температура превысит норму на 3-5 градусов. В ночные часы — от небольшого мороза до 5 градусов тепла, днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов.

«Седьмого апреля на смену антициклону придет холодный атмосферный фронт североатлантического циклона. В столичном регионе в основном в ночные часы ожидается кратковременный дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду. Температура воздуха немного понизится. Ночью столбики термометров опустятся до минус 2 градусов мороза, а днем ожидается не выше плюс 9 градусов», — говорится в сообщении.

К выходным теплая погода в Московском регионе восстановится, днем ожидается до плюс 13-16 градусов тепла.