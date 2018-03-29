Переменная облачность и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в четверг

Москве и Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, по области — минус 2 — плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.

Синоптики отмечают, что такие погодные условия окажутся раздражающими для метеочувствительных людей.

«Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги», — добавляется в материале.