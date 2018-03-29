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Переменная облачность и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в четверг
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Переменная облачность и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в четверг 

РИАМО 34 минуты назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в четверг ожидается переменная облачность без осадков, воздух прогреется до плюс 3 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве минус 1 — плюс 1 градус, по области — минус 2 — плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.
Ветер ожидается слабый. Атмосферное давление составит 752 миллиметра ртутного столба.
Синоптики отмечают, что такие погодные условия окажутся раздражающими для метеочувствительных людей.
«Температура воздуха по-прежнему ниже климатической нормы, из-за чего у людей с заболеваниями суставов и позвоночника могут обостриться хронические недуги», — добавляется в материале.
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