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Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг
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Переменная облачность и до 13 градусов тепла ожидается в Московском регионе в четверг 

РИАМО 19 минут назад
Фото: РИАМО
В четверг в Подмосковье и Москве ожидается переменная облачность без осадков, температура воздуха днем может достигнуть 13 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием западной периферии антициклона. При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве повысится до 11 — 13 градусов, по области она будет в пределах 8 — 13 градусов тепла», — говорится в сообщении.
Также ожидается ветер южного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 50%. Атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.
«В целом погода предполагается вполне комфортная, а потому не должна вызывать заметных метеопатических реакций. Если не считаться с сезонными обострениями хронических заболеваний, которые требуют профилактического лечения каждую весну и осень», — добавляется в сообщении.
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