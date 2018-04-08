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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Московском регионе
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Переменная облачность и до 10 градусов тепла ожидается в Московском регионе 

Газета.Ru 13 часов назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность, максимальная температура воздуха поднимется до 10 градусов тепла, сообщает РИАМО.
"В среду в Московском регионе тепло и без осадков. Максимальная температура воздуха в Москве 7-9 градусов, по области — 5-10 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается слабый ветер, а атмосферное давление в середине дня составит 752 миллиметра ртутного столба.
Синоптики отмечают, что такая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.
"Повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими", — говорится в материале.
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