Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу

Облачная с прояснениями погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона, вечером фронтальной зоной с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером по западу Московской области местами начнется небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве ноль — плюс 2 градуса, по области — минус 2 — плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Погода в регионе останется холоднее обычной для этих дней марта, фон атмосферного давления сохранится повышенным, а вероятность осадков увеличится. Погода будет влажно-прохладной и дискомфортной с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Хуже всего такую погоду переносят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, пониженное содержание кислорода в воздухе ухудшает общее самочувствие и может спровоцировать приступы бронхоспазма у лиц с хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца.