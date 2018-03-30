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Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу
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Облачная погода и до плюс 3 градусов ожидается в Московском регионе в пятницу 

РИАМО 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Облачная с прояснениями погода и до плюс 3 градусов ожидается в Москве и Подмосковье в пятницу, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Предстоящим днем Московский регион будет находиться под влиянием антициклона, вечером фронтальной зоной с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода. Вечером по западу Московской области местами начнется небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве ноль — плюс 2 градуса, по области — минус 2 — плюс 3 градуса», — говорится в сообщении.
Ветер будет дуть южный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.
Погода в регионе останется холоднее обычной для этих дней марта, фон атмосферного давления сохранится повышенным, а вероятность осадков увеличится. Погода будет влажно-прохладной и дискомфортной с пониженным содержанием кислорода в воздухе. Хуже всего такую погоду переносят люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
Кроме того, пониженное содержание кислорода в воздухе ухудшает общее самочувствие и может спровоцировать приступы бронхоспазма у лиц с хронической кислородной недостаточностью, ишемической болезнью сердца.
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