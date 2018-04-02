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Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник
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Облачная погода, дождь и до плюс 9 градусов ожидается в Московском регионе в понедельник 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве и Подмосковье в понедельник ожидается облачная погода, временами пройдет дождь, максимальная температура воздуха поднимется до плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Сохранится облачная погода, во второй половине дня, с прохождением атмосферного фронта, временами пройдет дождь. Максимальная температура днем в Москве 5-7 градусов тепла, по области 4-9 градусов», — говорится в сообщении.
Ветер ожидается юго-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление будет понижаться и в середине дня составит 739 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 70%.
Синоптики отмечают, что для большинства жителей такая погода будет дискомфортной. Она может спровоцировать ухудшения самочувствия у метеозависимых людей, страдающих патологиями сердца и сосудов.
«При необходимости воспользуйтесь медикаментозной поддержкой, рекомендованной лечащим врачом, больше бывайте на свежем воздухе. На повышенную влажность воздуха негативно реагируют люди с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Это сезонные обострения, требующие сезонной профилактики хронических заболеваний», — отмечается в материале.
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