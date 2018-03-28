Мороз до минус 18 градусов ожидается в Московском регионе в предстоящую ночь

В ночь на 29 марта в Москве Подмосковье сильно похолодает, ожидается мороз до минус 18 градусов, зато днем потеплеет до плюс 3, сообщается на сайте «Метеоновости».

В ночь на среду в Москве воздух остыл до минус 6,5 градусов, на метеостанции ВДНХ — до минус 12,4 градуса, на юге города — до минус 14,6 градуса. В Наро-Фоминске также было минус 14,6 градуса, в Можайске — минус 16,4 градуса, а холоднее всего было в Клину — минус 18,1 градуса.

«Предстоящая ночь также ожидается морозной, в Москве термометры покажут минус 10-12 градусов, в центре до минус 7, по области минус 10-15, местами до минус 18», — говорится в сообщении.

Днем 29 марта в Москве будет от минус 1 до плюс 1 градуса, в Подмосковье — от минус 2 до плюс 3 градусов.