Гололедица ожидается на дорогах Московского региона вечером в среду

Жителей Подмосковья Москвы предупредили о гололедице на дорогах вечером в среду, температура опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Погоду в Московском регионе будет определять восточная периферия антициклона. При переменной облачности местами пройдет слабый снег.

«Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по области минус 3-8. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили, что предстоящей ночью морозы в Московском регионе местами достигнут минус 18 градусов.