Ещё
Гололедица ожидается на дорогах Московского региона вечером в среду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Гололедица ожидается на дорогах Московского региона вечером в среду 

РИАМО 33 минуты назад
Фото: РИАМО
Жителей Подмосковья и Москвы предупредили о гололедице на дорогах вечером в среду, температура опустится до минус 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».
Погоду в Московском регионе будет определять восточная периферия антициклона. При переменной облачности местами пройдет слабый снег.
«Температура воздуха в Москве минус 4-6 градусов, по области минус 3-8. Ветер западный, 2-7 метров в секунду. На дорогах гололедица», — говорится в сообщении.
Ранее синоптики предупредили, что предстоящей ночью морозы в Московском регионе местами достигнут минус 18 градусов.
РИАМО: последние новости
МЧС рекомендует москвичам не выходить на улицу. Что это значит и что делать? Жителям Московского региона посоветовали не находиться долго на улице Лейтмотивом московского фестиваля «Пасхальный дар» станет благотворительность
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке148
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово356
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома40
В Петербурге загорелся многоэтажный дом74
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово149
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
00:57
Названы герои трагедии в Кемерово
Общество
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение