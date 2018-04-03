Дождливая погода и до 8 градусов тепла ожидается в Московском регионе во вторник

Москве и Подмосковье во вторник ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха поднимется до 8 градусов тепла, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Ожидается облачная погода с прояснениями. Максимальная температура воздуха в Москве составит 4-6 градусов, по области — 3-8 градусов», — говорится на сайте.

Также ожидается ветер западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет интенсивно расти и в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба.

Синоптики подчеркивают, что такая погода может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, склонных к сосудистым реакциям. У них возможны головные и сердечные боли, скачки артериального давления, мигрени, вялость.

«Из-за дефицита кислорода в воздухе недомогание могут почувствовать лица с бронхолегочными патологиями. А повышенная влажность воздуха может стать причиной сезонного обострения хронических воспалительных заболеваний суставов и позвоночника у людей, страдающих ими», — отмечается в сообщении.