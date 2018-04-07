Дождь и до плюс 11 градусов ожидается в Московском регионе в субботу

В субботу в Москве Подмосковье ожидается облачная погода, местами пройдет небольшой дождь, максимальная температура воздуха составит плюс 11 градусов, сообщает РИАМО

"Предстоящим днем Московский регион будет находиться в тыловой части циклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве — 8-10, по области — 6-11 градусов", — говорится в сообщении «Метеоновостей».

Ветер ожидается северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность — около 60%.

Основным неблагоприятным фактором погоды в субботу будет порывистый ветер. На это явление негативным образом могут отреагировать люди, страдающие нервозностью или бессонницей. Таким людям помогут справиться с недугом успокоительные средства в виде лекарственных препаратов и трав.