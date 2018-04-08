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Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу
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Дождь и до 15 градусов тепла ожидается в Московском регионе в пятницу 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИАМО
Облачная погода с дождем ожидается в Москве и в Подмосковье в пятницу, температура воздуха днем может достигнуть отметки в плюс 15 градусов, сообщает РИАМО.
"Предстоящим днем погоду в столице и области будет определять теплый атмосферный фронт циклона, центр которого движется на север Карелии. Ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. В дневные часы воздух в Москве прогреется до 12-14 градусов, по области — до 10-15 градусов тепла", — говорится в сообщении «Метеоновостей».
Также ожидается ветер южного направления со скоростью 5-10 метров в секунду. Относительная влажность воздуха — около 60%. Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.
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