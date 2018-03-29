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До минус 20 градусов похолодало в Московском регионе в ночь на четверг
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До минус 20 градусов похолодало в Московском регионе в ночь на четверг 

РИАМО 57 минут назад
Фото: РИАМО
Ночь на четверг в Москве и Подмосковье оказалась морозной, в области похолодало до минус 20,2 градуса, в столице — до минус 14,6 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».
«Большой разброс температуры был в Московской области — от минус 20,2 градуса на востоке (в Черустях) до минус 9,5 в Долгопрудном», — говорится в сообщении.
Минимальная температура на опорной метеостанции Москвы, ВДНХ, в ночь на четверг составила минус 12,6 градуса, это на 0,2 градуса холоднее, чем накануне. Морознее всего в столице было в районе Тушино — минус 14,6 градуса, а самая высокая температура наблюдалась в центре города, на Балчуге, — минус 6,6 градуса.
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