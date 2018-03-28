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По трем улицам Ростова ограничат движение
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

По трем улицам Ростова ограничат движение 

161.ru 46 минут назад
Фото: 161.ru
В донской столице участок тротуара на площади Карла Маркса на восемь месяцев закроют для пешеходов. Это связано с ремонтом здания на площади Карла Маркса, 1. Запрет будет действовать с 17 апреля до 31 декабря.
— С 17 до 30 апреля будет ограничено движение транспорта по улице Малиновского от Доватора до Еременко и по улице Еременко от Малиновского до Мадояна, — сообщает ростовский Департамент автодорог и организации дорожного движения.
Ограничения на этих участках введут из-за строительства здесь канализационного коллектора.
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