В Багратионовском проезде появится новая площадь

Площадь с фонтанами и бульварами появится в Багратионовском проезде

Городскую площадь с фонтанами, кафе и бульварами обустроят в Багратионовском проезде через два года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.

Площадь будет находиться в пяти минутах ходьбы от станций метро "Багратионовская" и "Фили" в рамках строительства ЖК "Фили Сити". Она станет общественным центром жилого комплекса.

Летние кафе и променад расположатся по периметру площади. На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха. Там также построят детский сад, центр раннего развития, отделения банков и пекарни.

ЖК "Фили Сити" находится на западе столицы по адресу: Багратионовский проезд, владение 5. Общая площадь комплекса составит около 130 тысячи квадратных метров.