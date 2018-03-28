Ещё
В Багратионовском проезде появится новая площадь
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Площадь с фонтанами и бульварами появится в Багратионовском проезде 

Москва24 1 час назад
Фото: портал Москва 24/Михаил Сипко
Городскую площадь с фонтанами, кафе и бульварами обустроят в Багратионовском проезде через два года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на представителя Москомстройинвеста.
Площадь будет находиться в пяти минутах ходьбы от станций метро "Багратионовская" и "Фили" в рамках строительства ЖК "Фили Сити". Она станет общественным центром жилого комплекса.
Летние кафе и променад расположатся по периметру площади. На центральном бульваре разместятся детские площадки для разных возрастов, спортивная площадка для баскетбола, площадка для воркаута и зоны отдыха. Там также построят детский сад, центр раннего развития, отделения банков и пекарни.
ЖК "Фили Сити" находится на западе столицы по адресу: Багратионовский проезд, владение 5. Общая площадь комплекса составит около 130 тысячи квадратных метров.
Москва24: последние новости
Столичные власти заявили о готовности к весеннему паводку Более 12 тыс москвичей почтили память жертв пожара в Кемерове Каховскую ветку объединят с Большой кольцевой линией метро
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным1003
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово86
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»87
Свидетель назвал поджигателя «Зимней вишни»38
Пентагон раскрыл «истинную цель» отравления Скрипаля76
Видео
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
01:51
«Они спасали детей в Кемерово»
Пожары Происшествия
01:37
Тулеев не мог встать на встрече с Путиным
Политика Происшествия
01:36
Голый автоугонщик орудовал в Иркутске
Происшествия
17:44
Фотограф спас 30 детей в ТЦ «Зимняя вишня»
Происшествия Пожары
00:38
Стоявшая фура беспричинно упала
Происшествия ДТП
02:57
Водку известным актерам таскали водолазы
Шоу-бизнес
01:20
В Сирии питьевую воду раздали только сторонникам власти
Ближний Восток В мире
17:20
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово
Происшествия
00:25
«Вы сделали все, чтобы убить наших детей»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение