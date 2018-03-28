Переменная облачность и температура воздуха не выше нуля ждет москвичей 28 марта 

Местами возможно образование гололедицы.
В среду, 28 марта, в столичном регионе ожидается переменная облачность и температура воздуха не выше нуля градусов.
По прогнозам синоптиков, днем столбики термометров покажут от минус двух до нуля градусов. Северо-Западный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду.
Вечером ожидается похолодание до минус 10-12 градусов, однако скорость ветра утихнет до 2-7 метров в секунду.
Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба, передает Гидрометцентр России.
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