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До плюс одного градуса прогреется воздух на территории столицы 29 марта
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До плюс одного градуса прогреется воздух на территории столицы 29 марта 

Вечерняя Москва 34 минуты назад
Фото: Вечерняя Москва
К вечеру температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов.
Переменная облачность и гололедица ожидаются в Москве в четверг, 29 марта. Температура воздуха составит около одного градуса выше ноля.
В течение дня будет дуть ветер переменных направлений со скоростью до семи метров секунду. Атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба, сообщают в пресс-службе Гидрометцентра.
К вечеру температура воздуха может опуститься до минус девяти градусов, а ночью — до минус 11 градусов по Цельсию.
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