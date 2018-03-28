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Москва готова к весеннему паводку
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Столичные власти заявили о готовности к весеннему паводку 

Москва24 3 часа назад
Фото: m24.ru
Службы московского комплекса городского хозяйства готовы к весеннему паводку.
"Все городские службы будут переведены на усиленный режим работы с началом активного таяния", — рассказал заместителя мэра города по вопросам ЖКХ Петр Бирюков, передает Агентство "Москва".
По его словам, подготовлено 111 единиц откачивающих средств мощностью около 18 тысяч кубометров в час и еще 74 единицы техники производительностью более 100 кубических метро в час. Кроме того, контролировать ситуацию в столице будут более 1,2 тысячи специалистов.
Бирюков добавил, что к паводку уже подготовили 770 километров подземных коммуникаций ГУП "Москоллектор". Сотрудники организации чистят прямые водовыпуски, проверяют работу клапанов, промывают дренажные системы насосного оборудования.
Коммунальщики подготовили также восемь передвижных электростанций, которые смогут откачать воду, если с наплывом не справятся автоматические насосные станции.
"Мосводоканал" запускает особый режим контроля качества воды, добавил Бирюков. В полную готовность приведены также аварийно-спасательные бригады гидроузлов. Персонал всех объектов подготовлен к действиям в случае ЧП.
Заммэра подчеркнул, что особое внимание уделено безопасности жителей ТиНАО. Там проводят заблаговременный сброс воды из прудов, чистят водоотводы, кюветы, а также расчищают русла рек от мусора и упавших деревьев.
Ранее стало известно, что до конца года "Мосводосток" заменит около 10 тысяч смотровых колодцев в разных частях города. Замену произведут на крупных трассах, вылетных магистралях, МКАД и Третьем транспортном кольце.
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