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Синоптики обещали москвичам дождливое и теплое начало следующей недели
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Синоптики обещали москвичам дождливое и теплое начало следующей недели 

Агентство «Москва» 30 минут назад
Фото: Москва24
Активный западный циклон принесет в столицу потепление на следующей неделе. В его теплом секторе южные ветры впервые повысят в Москве температуру до плюс 9 градусов, пройдет дождь, снег начнет таять быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России.
Как уточняется, в субботу, 31 марта, ночью осадки пройдут в виде снега, минимальная температура — минус 4-2 градуса в Москве и минус 7-2 градуса по области. Днем ожидаются небольшие осадки, потеплеет до плюс 3-5 градусов в столице и плюс 1-6 градусов в Подмосковье.
В воскресенье, 1 апреля, ночью местами пройдут небольшие осадки, минимум температуры составит минус 2-0 в Москве и минус 5-0 градусов по области. «Циклон, центр которого днем выйдет на запад Белоруссии, продолжит вовлекать с южными ветрами, скорость которых составит 5-10 м/с, теплые воздушные массы в Центр Европейской России. Ожидается небольшой дождь, станет еще теплее — до 5-7 в столице и 2-7 градусов тепла в Подмосковье», — отмечается в сообщении.
Согласно прогнозам синоптиков, в понедельник, 2 апреля, столичный регион останется в теплой части циклона. Атмосферное давление будет низким. Южный ветер усилится до 7-12 м/с. Ожидается небольшой дождь, термометры покажут 0-5 градусов ночью 4-9 градусов тепла днем.
«Во вторник, 3 апреля, циклон направится на север-северо-восток, а в столичном регионе ветер развернется на северо-запад, и вместе с ним будет поступать более прохладный воздух. Местами пройдут небольшие осадки, ночью прогнозируется минус 1-плюс 4 градуса, днем 1-6 тепла», — резюмировали в Гидрометцентре.
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